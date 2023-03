Pepe (Pd): “Il Governo mette in pericolo le risorse decisive per i comuni del Sud” (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Non solo non erano pronti a governare, sono addirittura un pericolo per il futuro dell’Italia.” È quanto afferma Antonella Pepe, membro della Direzione nazionale del Partito democratico, in merito ai fondi PNRR e i trasferimenti ministeriali ai comuni già destinatari di finanziamento. “I ritardi accumulati in questi mesi di Governo rischiano di far saltare miliardi di risorse del piano Next Generation EU, soprattutto a danno delle comunità locali e del Sud. Per appagare gli appetiti e gli interessi di parte, l’esecutivo ha ben pensato di smantellare la struttura di governance del PNRR messa in campo dal Governo Draghi, ingolfando l’intera macchina amministrativa e bloccando iter già avviati. Pur di nascondere la loro inadeguatezza, il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Non solo non erano pronti a governare, sono addirittura unper il futuro dell’Italia.” È quanto afferma Antonella, membro della Direzione nazionale del Partito democratico, in merito ai fondi PNRR e i trasferimenti ministeriali aigià destinatari di finanziamento. “I ritardi accumulati in questi mesi dirischiano di far saltare miliardi didel piano Next Generation EU, soprattutto a danno delletà locali e del Sud. Per appagare gli appetiti e gli interessi di parte, l’esecutivo ha ben pensato di smantellare la struttura di governance del PNRR messa in campo dalDraghi, ingolfando l’intera macchina amministrativa e bloccando iter già avviati. Pur di nascondere la loro inadeguatezza, il ...

