Pedullà | «Inter | serve una proprietà diversa! Dieci sessioni di mercato così»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 marzo 2023) Duro attacco dinei confronti delladell’, ossia la famiglia Zhang. Il giornalista, da Sportitalia, dà per necessario un cambio di gestione della società per uscire dai problemi degli ultimi anni. CAMBIARE SENZA SE E SENZA MA – Ciclicamente si parla di cessione dell’, ma da giugno 2016 laè sempre la stessa. Per Alfredoanche da poco Steven Zhang avrebbe potuto passare la mano: «Secondo me lui le offerte le ha avute e le ha respinte con gravi perdite. Nel senso: al limite si farà aiutare da qualcuno, ma non vuole andare via per nessun motivo. La prossima sarà la decima sessione divendendo a ottanta per acquistare a trenta: io credo che l’abbia bisogno di una ...