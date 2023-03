Pechino Express 2023 | le anticipazioni della quarta tappa | 504 km da Mysore a Kumarakam FOTO

(Di giovedì 30 marzo 2023)di, le coppie si spostano da: stasera 30 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.torna stasera 30 marzo alle 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con la. I viaggiatori percorreranno 504 km, tra nuove sfide e passaggi di fortuna. Ormai la competizione è partita e la gara entra sempre più nel vivo: l'avventuroso viaggio lungo La Via Delle Indie, condotto da CostantinoGherardesca ed Enzo Miccio, prosegue con l'ultimaindiana tra spezie piccanti, teatro e giochi leggendari con... gli elefanti. Le coppie si spostano da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pfknds7bt6 : @jo22299193 @surgelatu Ma tu hai visto Pechino express per caso? Ti consiglio di vederlo, non vi fate prendere in g… - Alesiumm : RT @its_Cazzimmosa: Signorini la scorsa puntata scandalizzato che nessuno fosse stato vicino ad una ragazza che finalmente aveva ritrovato… - reallyapathetic : RT @its_Cazzimmosa: Signorini la scorsa puntata scandalizzato che nessuno fosse stato vicino ad una ragazza che finalmente aveva ritrovato… - CrikkaTigerlily : @PechinoExpress @SkyItalia @NOWTV_It Dovrei partecipare a Pechino Express perché è un messaggio molto bello - ex_hausted_ : RT @its_Cazzimmosa: Signorini la scorsa puntata scandalizzato che nessuno fosse stato vicino ad una ragazza che finalmente aveva ritrovato… -

Il viaggio di" La via delle Indie prosegue giovedì 30 marzo, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con la quarta tappa che porterà le coppie a viaggiare per ...Siamo giunti alla quarta tappa del lungo viaggio dei concorrenti diLa via delle Indie . Lo show di Sky Uno torna infatti in onda giovedì 30 marzo, con un nuovo appuntamento e numerose avventure per i protagonisti, come sempre guidati da Costantino ...Si torna a correre: il viaggio di- La via delle Indie prosegue giovedì 30 marzo, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , con la quarta tappa che porterà le coppie a viaggiare per ben 504 km alla ...

Pechino Express 2023: anticipazioni sulla quarta puntata di oggi, 30 marzo La Gazzetta dello Sport

Dario Vergassola e la figlia Caterina sono la coppia “Gli Ipocondriaci” di “Pechino Express 2023”. Il programma condotto da Costantino della Gherardesca insieme a Enzo Miccio, va in onda dal 9 marzo ...Tra i concorrenti di Pechino Express 2023 anche Federica Pellegrini con il marito Matteo Giunta. L’adventure game, in onda dal 9 marzo su Sky Uno (tutti i giovedì alle 21,15) e in streaming su Now, è ...