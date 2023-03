Pechino Express 2023 | cosa accadrà nella quarta puntata | missioni | tappe e dettagli

(Di giovedì 30 marzo 2023) Giovedì 30 marzo alle ore 21.15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva una nuovadi– La via delle Indie. Il reality show targato Sky Original è ormai giunto alla suatappa e porterà le coppie ancora in gioco a viaggiare per ben 504 km alla scoperta degli stati indiani del Karnataka e del Kerala. La gara, a questo punto, diventa sempre più agguerrita e competitiva e i viaggiatori sono sempre più determinati a raggiungere il traguardo finale. Guidati dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio questa volta i concorrenti partiranno da Mysore con destinazione Kumarakam. “30 marzotappa – VevlvetMAG.itLe ultime coppie eliminate e i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Pechino Express 2023, quarta e ultima tappa indiana. Anticipazioni - mel_cri : @SusannaLalla L'ha ricevuta pure a maggio 2022 a Pechino Express. Niente di nuovo. Tutte balle per passare da vittima - Carolin16265870 : @yadin008 @GiuliaSalemi93 @SBruganelli @OriettaBerti @alfosignorini @GrandeFratello LA LETTERA DEI GENITORI.DELLA S… - Jes912 : Pechino Express è stato girato a settembre 2021, quindi la vostra 'grande prova' del rapporto che Nikita avrebbe co… - 34Bari12 : @Vale41229116 Se ne parla ogni programma ed arriva la solita lettera i concorrenti non sono scemi..,,forse il pubbl… -

Si torna a correre: il viaggio di- La via delle Indie prosegue giovedì 30 marzo, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , con la quarta tappa che porterà le coppie a viaggiare per ben 504 km alla ...è stato, in tal senso, provvidenziale. Ci sta restituendo un'immagine inedita e per molti versi inaspettati della Divina , di quella campionessa che tante gioie ha regalato all'...Se chiunque, dalle concorrenti diche gareggiano pur avendo l'endometriosi, a Paulina Porizkova che si fa fotografare nuda benché quasi sessantenne, chiunque dice di non fare ciò che ...

Cosa succederà nell’ultima tappa indiana di Pechino Express Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Il viaggio di Pechino Express – La via delle Indie prosegue giovedì 30 marzo, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con la quarta tappa che porterà le coppie a viaggiare per ben ...La terza puntata di "Pechino Express" ha visto l'eliminazione della coppia degli "Istruiti", formata da Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, al capolinea al termine di un duro tragitto partito da ...