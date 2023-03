Pd, Schlein attacca il governo su Pnrr e appalti (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Dalle alleanze che si costruiscono solo sulla base di progetti all’affondo duro al governo su Pnrr e codice degli appalti al centro della prima uscita da segretaria del Pd in una campagna elettorale per Elly Schlein, oggi in Friuli Venezia Giulia. Due tappe, a Trieste e in serata a Udine, per sostenere il candidato presidente in Regione, Massimo Moretuzzo, e il candidato sindaco della città, Alberto Felice De Toni. Una tornata elettorale non semplice. “Qui il Pd – rivendica comunque Schlein- non parte da zero, ma si presenta con una coalizione compatta e articolata grazie alla credibilità del candidato”. Un candidato sostenuto anche dai 5 Stelle. Un laboratorio per il resto d’Italia? Viene chiesto a Schlein e la segretaria la mette così: “Sono felice che attorno a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Dalle alleanze che si costruiscono solo sulla base di progetti all’affondo duro alsue codice deglial centro della prima uscita da segretaria del Pd in una campagna elettorale per Elly, oggi in Friuli Venezia Giulia. Due tappe, a Trieste e in serata a Udine, per sostenere il candidato presidente in Regione, Massimo Moretuzzo, e il candidato sindaco della città, Alberto Felice De Toni. Una tornata elettorale non semplice. “Qui il Pd – rivendica comunque- non parte da zero, ma si presenta con una coalizione compatta e articolata grazie alla credibilità del candidato”. Un candidato sostenuto anche dai 5 Stelle. Un laboratorio per il resto d’Italia? Viene chiesto ae la segretaria la mette così: “Sono felice che attorno a ...

