Pd | Schlein | ' alleanze? Su progetti | no a tavolino o tra gruppi dirigenti'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Il Friuli, dove Pd e M5S sono in coalizione, può essere un laboratorio per il resto del Paese? "Sono felice che attorno a Morettuzzo si sia costruita una coalizione ampia che prevede anche i 5 Stelle. Ci saranno anche altri scenari amministrativi in cui costruiremo alleanze di questo tipo. Ma per noi le alleanze si costruiscono su un progetto e in questo caso un progetto per il futuro della regione Friuli Venezia Giulia". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "In ogni posto noi ragioneremo così: non faremo alleanze a tavolino, a scatola chiusa o tra gruppi dirigenti, ma cercheremo di trovare insieme punti di convergenza che possano migliorare la qualità della vita delle persone e del pianeta".

