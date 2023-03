Pd: Marcucci, 'passato in pochi mesi da Draghi a Melenchon' (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar (Adnkronos) - "Quella di Elly Schlein è una scelta politica legittima. Siamo passati in pochi mesi dall'agenda Draghi a un partito che sembra assumere come modello Mélenchon, diventando il contenitore di tutte le piazze, come dice enfaticamente il capogruppo Boccia”. Lo dice Andrea Marcucci a 'Linkiesta'. Serve “una forza politica che assuma il tema della crescita economica, e che sia europeista e atlantista non a giorni alterni. Su questi temi, aspetto con ansia che anche Elly Schlein dica di più. Mi chiedo se ad esempio sull'Ucraina la pensi come Lorenzo Guerini o come Arturo Scotto", aggiunge l'ex parlamentare Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar (Adnkronos) - "Quella di Elly Schlein è una scelta politica legittima. Siamo passati indall'agendaa un partito che sembra assumere come modello Mélenchon, diventando il contenitore di tutte le piazze, come dice enfaticamente il capogruppo Boccia”. Lo dice Andreaa 'Linkiesta'. Serve “una forza politica che assuma il tema della crescita economica, e che sia europeista e atlantista non a giorni alterni. Su questi temi, aspetto con ansia che anche Elly Schlein dica di più. Mi chiedo se ad esempio sull'Ucraina la pensi come Lorenzo Guerini o come Arturo Scotto", aggiunge l'ex parlamentare Pd.

