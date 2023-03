Pd | Marcucci | ' minoranza esclusa | non era mai successo'

(Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar (Adnkronos) - "Unadi fatto dalla presidenza dei gruppi, e presto lo capiremo, anche con incarichi di segreteria, definiamoli così, abbastanza leggeri. Non era maiprima, per dire sia Renzi che Zingaretti confermarono capigruppo più in equilibrio con le anime del Partito, pur in presenza di percentuali di vittoria alle primarie ben più eclatanti”. Così l'ex capogruppo dem Andreain un'intervista a 'Qn', parlando del Pd. “Elly Schlein - continua- vuole costruire un partito più marcatamente di sinistra, mentre il Pd è nato di centrosinistra. Per dirla con una battuta, io ricordo l'entusiasmo di Valerio Zanone quando vi aderì, oggi il modello che si vuole assumere è quello di Jean-Luc Mélenchon. C'è una certa differenza”. Quanto al partito unico del terzo polo, ...

