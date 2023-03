Pavia | arrivano nuove misure per aumentare sicurezza trasporto pubblico

(Di giovedì 30 marzo 2023) Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Pulsanterie dedicate per i conducenti con geolocalizzazione collegata alla centrale operativa di Autoguidovie, in dialogo con la sala operativa delle forze di polizia per l'attivazione immediata di eventuali interventi; posizionamento di ulteriori telecamere presso l'autostazione di; separazione progressiva fra conducente e utenza sui mezzi die rimodulazione della presenza delle guardie giurate nelle fasce orarie serali presso l'autostazione pavese. Queste lerichieste e condivise oggi, in sede di riunione di coordinamento delle forze di polizia, dal prefetto Francesca De Carlini al direttore operativo e al responsabilee prevenzione di Autoguidovie. Prosegue, così, oltre ai servizi dedicati di vigilanza e controllo nelle aree in questione da parte delle ...

Prosegue, così, oltre ai servizi dedicati di vigilanza e controllo nelle aree in questione da parte delle forze dell’ordine, l’azione ad ampio raggio promossa dal prefetto di Pavia in sede di comitato ...Gropello Cairoli, ennesimo episodio ai danni di un lavoratore di Autoguidovie: il conducente salvato solo dal pronto intervento dei militari ...