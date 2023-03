Paura per Francesco, il Papa ricoverato d’urgenza al Gemelli: “Respira con fatica” (Di giovedì 30 marzo 2023) La Tac esclude una polmonite ma conferma un’infezione. Scongiurato anche il rischio Covid. Rimarrà alcuni giorni in ospedale dove già fu operato due anni fa: annullati tutti gli impegni Leggi su repubblica (Di giovedì 30 marzo 2023) La Tac esclude una polmonite ma conferma un’infezione. Scongiurato anche il rischio Covid. Rimarrà alcuni giorni in ospedale dove già fu operato due anni fa: annullati tutti gli impegni

