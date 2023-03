Paura per Aguero, malore durante una diretta sui social | VIDEO (Di giovedì 30 marzo 2023) Sergio Aguero è stato costretto a ritirarsi dal calcio a causa di un’aritmia cardiaca durante una partita di calcio e la decisione del Kun è stata quella di anticipare l’addio al mondo del pallone. Al calciatore era stata diagnosticata proprio una aritmia cardiaca ed è stato successivamente operato con l’inserimento di un chip sul muscolo cardiaco per monitorare i battiti. L’ex attaccante continua ad essere un protagonista sui social, proprio durante una diretta su Twitch ha accusato un malore. Mentre commentava in studio con Ibai Llanos, il Kun si è portato la mano sul petto ed è rimasto in silenzio. “Cosa c’è che non va?”, ha chiesto Ibai. Aguero ha subito afferrato il cellulare per monitorare i battiti: “penso di avere una mini-aritmia”, la risposta dell’argentino. ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) Sergioè stato costretto a ritirarsi dal calcio a causa di un’aritmia cardiacauna partita di calcio e la decisione del Kun è stata quella di anticipare l’addio al mondo del pallone. Al calciatore era stata diagnosticata proprio una aritmia cardiaca ed è stato successivamente operato con l’inserimento di un chip sul muscolo cardiaco per monitorare i battiti. L’ex attaccante continua ad essere un protagonista sui, propriounasu Twitch ha accusato un. Mentre commentava in studio con Ibai Llanos, il Kun si è portato la mano sul petto ed è rimasto in silenzio. “Cosa c’è che non va?”, ha chiesto Ibai.ha subito afferrato il cellulare per monitorare i battiti: “penso di avere una mini-aritmia”, la risposta dell’argentino. ...

