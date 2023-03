Pattinaggio | Mondiali sincro a Lake Placid | le nostre azzurre puntano ad entrare nella top ten

(Di giovedì 30 marzo 2023) E’ tempo di vigilia per l’inizio deidiin quel dinegli Stati Uniti. Nel Mondialeparteciperanno anche le, rappresentate dalle Hot Shivers (Precision Skating Milano) di Sesto San Giovanni, campionesse italiane in carica. che sono all’interno dei 23 gruppi che parteciperanno alla competizione che inizierà venerdì 31 marzo. L’obiettivo chiaro e manifesto sarebbe quello di migliorare le prestazioni ed il piazzamento dello scorso anno, in cui arrivarono undicesime, quindi appena fuori dalla top ten. Alla vigilia dell’apertura dei, ha parlato l’allenatore delle Hot Shivers, Andrea Gilardi che si è detto ottimista sulla competizione: “La squadra è in forma e pronta a dare il massimo: gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : ARGENTO DA BRIVIDI ?? Charlène Guignard e Marco Fabbri sono secondi nella danza ai Mondiali di pattinaggio di figur… - ItaliaTeam_it : S-T-U-P-E-N-D-I ?? I campioni d'Europa Sara Conti e Niccolò Macii conquistano in Giappone uno storico bronzo nella… - Eurosport_IT : ???????????? ???????????????? ??????? Sara Conti e Niccolò Macii nella storia, bronzo mondiale a Saitama: risultato che mai era sta… - ilmetropolitan : #Pattinaggio. Domani al via i Mondiali di sincronizzato a Lake Placid - vicenzareport : #Sport Si apre venerdì la due giorni dei Mondiali Senior di pattinaggio sincronizzato. A Lake Placid, negli Stati U… -

In gara 23 team, tra cui anche le italiane Hot Shivers. Si apre venerdì la due giorni deiSenior disincronizzato. A Lake Placid, negli Stati Uniti, un totale di 23 team tra cui anche quello italiano con la Nazionale tricolore rappresentata dalle Hot Shivers (Precision ...velocità, nessuno come Ghiotto Nelvelocità, Davide Ghiotto aisingole distanze svoltisi nella 'mecca' di Heerenveen in Olanda si è laureato campione del mondo dei 10....Simone Curci assieme ai parrucchieri Wella official hair partner che hanno messo in risalto il look dei campioni diche si sono esibiti sulle colonne sonore dei più famosi film. "...

Mondiali di pattinaggio artistico, danza: è argento per gli azzurri Guignard-Fabbri RaiNews

Sarà un weekend di fondamentale importanza per tutto il movimento del pattinaggio sincronizzato nostrano. Venerdì 31 marzo infatti andranno in scena all’Olympic Center Lake Placid (Stati Uniti) i Camp ...La squadra è in forma e pronta a dare il massimo spiega l’allenatore delle Hot Shivers Andrea Gilardi - Sincronizzato ...