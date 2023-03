Pasqua e Settimana Santa 2023: programma celebrazioni (Di giovedì 30 marzo 2023) Dal 2 aprile, domenica delle Palme, al 10 aprile, lunedì dell’Angelo la programmazione speciale di Tv2000 e InBlu2000 programmazione speciale di Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) dedicata alla Pasqua e alla Settimana Santa. L’emittente della Cei trasmette le seguenti dirette con Papa Francesco: domenica 2 aprile alle ore 10 la Messa delle Palme e alle 12 la recita dell’Angelus; giovedì 6 aprile alle ore 9.30 la Messa del Crisma; venerdì 7 alle ore 17 in diretta la celebrazione della Passione e alle 21.10 la Via Crucis dal Colosseo; sabato 8 alle ore 19.30 in diretta dalla Basilica vaticana la Veglia Pasquale; domenica 9 alle ore 10 la Messa di Pasqua seguita dalla benedizione ‘Urbi et Orbi’ dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro; lunedì 10 alle ore 12 la recita ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 marzo 2023) Dal 2 aprile, domenica delle Palme, al 10 aprile, lunedì dell’Angelo lazione speciale di Tv2000 e InBlu2000zione speciale di Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) dedicata allae alla. L’emittente della Cei trasmette le seguenti dirette con Papa Francesco: domenica 2 aprile alle ore 10 la Messa delle Palme e alle 12 la recita dell’Angelus; giovedì 6 aprile alle ore 9.30 la Messa del Crisma; venerdì 7 alle ore 17 in diretta la celebrazione della Passione e alle 21.10 la Via Crucis dal Colosseo; sabato 8 alle ore 19.30 in diretta dalla Basilica vaticana la Vegliale; domenica 9 alle ore 10 la Messa diseguita dalla benedizione ‘Urbi et Orbi’ dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro; lunedì 10 alle ore 12 la recita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAVIDPARENZO : L’Onorevole, già eletta con la Lega e collega di intelligenza con lo statista @Rinaldi_euro (che qualcuno vorrebbe… - Lopinionista : Pasqua e Settimana Santa 2023: programma celebrazioni - LeGraindeBle_it : Eccoci all’ULTIMO Salvacena di Quaresima! Come, davvero? Sì, la prossima settimana è Venerdì Santo... ci preparerem… - tvasicilia : Adrano verso la Pasqua. Presentato programma 2023 della Settimana Santa - SanfilippoGaspa : @DAVIDPARENZO @Rinaldi_euro Quindi per te il prezzo è normale. Ok. Se lo dici tu è così. Care mamme se decideste d… -