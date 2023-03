(Di giovedì 30 marzo 2023) Ingeriti eroina, crack e cocaina per un peso di quasi 27 grammi. L'episodio è avvenuto in via Trento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_parma : Parma, pusher ingoia 37 ovuli di droga per sfuggire all'arresto [aggiornamento delle 11:08] -

Paolo Nori è nato anel 1963. È laureato in letteratura russa, ha pubblicato romanzi e saggi, ... coca, hashish e crack: arrestato super75enne Bellaria, oltre 50mila euro per il ......scorsi alla misura della custodia cautelare in carcere - disposta dal GIP del Tribunale di- ... che ha consentito di documentare molteplici cessioni di hashish da parte delin vari punti ...... fornendo una dettagliata descrizione del. Successivamente veniva fermato sotto casa il ... Comando Provinciale Carabinieri diShare

Parma, pusher ingoia 37 ovuli di droga per sfuggire all'arresto La Repubblica

Non appena ha visto una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Parma Oltretorrente che si avvicinava a lui durante un controllo all’interno di un bar in Via Trento, ha ingoiato la droga. L'uomo, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...