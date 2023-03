Parlamento europeo condanna il governo Meloni: “Attaccata la comunità LGBTQ, revocate immediatamente la decisione sulle famiglie arcobaleno” (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Unione Europea nei giorni scorsi è intervenuta contro il governo italiano, quando il commissario europeo della Giustizia, Didier Reynders, ha richiamato tutti i paesi UE a rispettare i diritti delle famiglie arcobaleno. Oggi però è arrivata la vera mazzata per chi vorrebbe riportarci indietro di anni. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato al Parlamento europeo per chiedere aiuto contro lo stop alle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali chiesto dalla procura. “Sono qui per chiedere il vostro sostegno. Prima di tutto vengono i diritti dei bambini. L’Unione europea deve prendere nelle sue mani la questione della maternità surrogata, perché è molto delicata e non può essere lasciata agli Stati. È fondamentale per noi, perché non vedo un modo per risolvere la questione ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Unione Europea nei giorni scorsi è intervenuta contro ilitaliano, quando il commissariodella Giustizia, Didier Reynders, ha richiamato tutti i paesi UE a rispettare i diritti delle. Oggi però è arrivata la vera mazzata per chi vorrebbe riportarci indietro di anni. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato alper chiedere aiuto contro lo stop alle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali chiesto dalla procura. “Sono qui per chiedere il vostro sostegno. Prima di tutto vengono i diritti dei bambini. L’Unione europea deve prendere nelle sue mani la questione della maternità surrogata, perché è molto delicata e non può essere lasciata agli Stati. È fondamentale per noi, perché non vedo un modo per risolvere la questione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ? IL PARLAMENTO EUROPEO CONDANNA IL GOVERNO ITALIANO PER LO STOP ALLE REGISTRAZIONI DEI FIGLI DI COPPIE OMOGENITORI… - ultimora_pol : ??Il Parlamento Europeo 'condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al Comune di #Milano di non registra… - elio_vito : Il Parlamento europeo contro la mancata registrazione in Italia dei figli delle famiglie arcobaleno?? Giusto, è il T… - Andy_Crop : RT @elio_vito: Il Parlamento europeo contro la mancata registrazione in Italia dei figli delle famiglie arcobaleno?? Giusto, è il Trattato p… - clubseight_ : RT @trash_italiano: ? IL PARLAMENTO EUROPEO CONDANNA IL GOVERNO ITALIANO PER LO STOP ALLE REGISTRAZIONI DEI FIGLI DI COPPIE OMOGENITORIALI… -