Parigi-Roubaix 2023 | Filippo Ganna ha testato il percorso dell’Inferno del Nord

(Di giovedì 30 marzo 2023) “Sto bene, sono tranquillo. Ho un solo obiettivo in testa ed è la. Nelle corse di avvicinamento voglio fare il meglio possibile, ma è il 9 aprile il giorno che aspetto“. Parole e musica di, l’uomo in più del ciclismo italiano, colui che, almeno per il momento, deve tenere alta la bandiera tricolore nelle Classiche Monumento. Dopo il secondo posto di lusso alla Milano-Sanremo l’ex campione del mondo a cronometro si è spostato in Belgio, dove si è, con alti (ottima la decima piazza ad Harelbeke) e bassi (caduta con ritiro alla Gand-Wevelgem) verso l’appuntamento più importante della sua prima parte di stagione, l’Inferno del. Ciclismo,: “Ho solo lain testa” Oggi, il giorno ...

... e così il piemontese di Ineos - Grenadiers, reduce dalla classica di Waregem mercoledì, ha anticipato di un giorno la ricognizione finale sul pavé della: è il suo grande obiettivo ...Stefan Bissegger non sar al via n del Giro delle Fiandre domenica n dellatra una settimana. Caduto durante l'Attraverso le Fiandre, il 24enne turgoviese dell'Education First ha riportato la frattura di un polso. Solo gli accertamenti dei prossimi giorni ...Oggi un assaggio di pavé alla " Attraverso le Fiandre " (otto i tratti in programma) e poi i pensieri di Filippo Ganna saranno tutti concentrati sul pavé della, secondo un programma ben preciso illustrato alla Gazzetta dello Sport. " Venerdì spiega il corridore della Ineos Grenadiers farò 160 km del percorso della. Partirò a ...

Il problema fisico impedirà al 24enne di partecipare anche alla Parigi-Roubaix in cartellone una settimana più tardi. Ulteriori esami diranno se il ciclista rossocrociato della Ef dovrà essere anche ...Stefan Bissegger non sarà al via né del Giro delle Fiandre domenica né della Parigi-Roubaix tra una settimana. Caduto ieri durante l'Attraverso le Fiandre, il 24enne turgoviese dell'Education First ha ...