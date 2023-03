Parigi, il presidio di prof e genitori per l’arresto di due 15enni dopo lo sciopero al liceo: “La polizia ci fa paura. Ma più reprimono e più siamo uniti” (Di giovedì 30 marzo 2023) Le facce dei genitori dei due ragazzini in arresto sono quelle che si riconoscono per prime: lo sguardo assente, la bocca tesa e i sorrisi sforzati di cortesia. “siamo sotto choc”, dicono le mamme quasi sottovoce. Al presidio davanti al commissariato di rue de Nancy a Parigi ci sono una trentina di persone: un gruppo di professori, un insegnante che conosce i due alunni, una testimone, due sindacalisti e perfino una signora che fa parte di un collettivo contro la repressione nei licei. Sono le 13 del 29 marzo, sono passate più di 24 ore da quando i due ragazzi di 14 e 15 anni, incensurati e figli di due famiglie benestanti, sono stati arrestati dagli agenti e nessuno ancora sa con precisione le ragioni. Gli studenti avevano bloccato la scuola per il decimo sciopero generale e durante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Le facce deidei due ragazzini in arresto sono quelle che si riconoscono per prime: lo sguardo assente, la bocca tesa e i sorrisi sforzati di cortesia. “sotto choc”, dicono le mamme quasi sottovoce. Aldavanti al commissariato di rue de Nancy aci sono una trentina di persone: un gruppo diessori, un insegnante che conosce i due alunni, una testimone, due sindacalisti e perfino una signora che fa parte di un collettivo contro la repressione nei licei. Sono le 13 del 29 marzo, sono passate più di 24 ore da quando i due ragazzi di 14 e 15 anni, incensurati e figli di due famiglie benestanti, sono stati arrestati dagli agenti e nessuno ancora sa con precisione le ragioni. Gli studenti avevano bloccato la scuola per il decimogenerale e durante ...

