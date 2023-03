Papa ricoverato al Gemelli per infezione respiratoria: prima notte di ricovero (Di giovedì 30 marzo 2023) E’ ricoverato in ospedale al Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. Ma la notte è passata tranquilla. Un sospiro di sollievo per Papa Francesco, le cui condizioni di salute hanno destato ieri preoccupazione nella comunità dei fedeli. La notte, per fortuna, è trascorsa senza complicazioni. Roma, Papa Francesco ricoverato per infezione respiratoria: notte tranquilla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 marzo 2023) E’in ospedale al Policlinicodi Roma per un’. Ma laè passata tranquilla. Un sospiro di sollievo perFrancesco, le cui condizioni di salute hanno destato ieri preoccupazione nella comunità dei fedeli. La, per fortuna, è trascorsa senza complicazioni. Roma,Francescopertranquilla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

