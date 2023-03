(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) - Anche questa volta, al fianco delricoverato al Gemelli, c'è il suo. Un infermiere, il primo a svolgere un ruolo così delicato, da sempre affidato a un medico. Ha un percorso professionale lungo, iniziato nel reparto rianimazione del policlinico Gemelli e proseguito in Vaticano nell'entourage medico che si è occupato prima di Giovanni Paolo II, poi di Benedetto XVI e infine di Francesco. Con l'attuale Pontefice ha costruito un rapporto basato essenzialmente sulla fiducia. Bergoglio si è sempre fidato di lui e delle indicazioni che gli ha dato per affrontare le diverse situazioni critiche che si sono succedute nel tempo. In particolare, come pubblicamente raccontato dallo stesso, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Papa, l'assistente sanitario personale: chi è Massimiliano Strappetti: (Adnkronos) - Discreto e riservato, dal prof… - monicaconio : L’Assistente Sanitario Personale del Papa. - emilioaurilia : Danno fastidio solo a me i saccenti ansiosi di dimostrare di saperla più lunga degli altri, contraddicendo anche l'… -

... 'Sua SantitàFrancesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo ... nominato, nel 2022, da Bergoglio suosanitario personale. Francesco, infatti, dopo ...Gli impegni delsono stati annullati per i prossimi giorni affinché i controlli possano ... Direttore Sanità ed Igiene del Governatorato del Vaticano e Massimiliano Strappetti,...Gli impegni delsono stati annullati per i prossimi giorni affinché i controlli possano ... Direttore Sanità ed Igiene del Governatorato del Vaticano e Massimiliano Strappetti,...

Papa, l'assistente sanitario personale: chi è Massimiliano Strappetti Adnkronos

(Adnkronos) – Anche questa volta, al fianco del Papa ricoverato al Gemelli, c’è il suo assistente sanitario personale, Massimiliano Strappetti. Un infermiere, il primo a svolgere un ruolo così ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...