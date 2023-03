Papa, “infezione respiratoria”: il ricovero al Gemelli Malore a Santa Marta dopo l'udienza (Di giovedì 30 marzo 2023) La sala stampa vaticana: il Papa ha un’infezione respiratoria. Per l’affaticamento cardiaco ieri Francesco ha accusato un Malore mentre si trovava a Santa Marta, dopo l’udienza del mercoledì. Jorge Mario Bergoglio è ricoverato nel policlinico Gemelli, per alcuni giorni seguirà le terapie e naturalmente gli impegni sono annullati. L'articolo Papa, “infezione respiratoria”: il ricovero al Gemelli <small class="subtitle">Malore a Santa Marta dopo l'udienza</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 30 marzo 2023) La sala stampa vaticana: ilha un’. Per l’affaticamento cardiaco ieri Francesco ha accusato unmentre si trovava al’del mercoledì. Jorge Mario Bergoglio è ricoverato nel policlinico, per alcuni giorni seguirà le terapie e naturalmente gli impegni sono annullati. L'articolo, “”: ilal l' proviene da Noi Notizie..

