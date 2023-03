Papa Francesco sostituito per la messa di Pasqua: la celebrerà il cardinale Re (Di giovedì 30 marzo 2023) Papa Francesco sta meglio, ma non celebrerà la messa di Pasqua. Lo ha reso noto il cardinale Giovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio cardinalizio. Sarà proprio lui a sostituire il pontefice nella funzione del 9 aprile. Il direttore della Sala Stampa in Vaticano, Matteo Bruni, ha detto che Papa Francesco “ha riposato bene nella notte e il quadro clinico è in progressivo miglioramento. Prosegue le cure programmate”. Dopo aver fatto colazione, ha precisato Bruni, “ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima di pranzo si è recato nella cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’eucarestia”. Il cardinal Re celebrerà la ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 marzo 2023)sta meglio, ma nonladi. Lo ha reso noto ilGiovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio cardinalizio. Sarà proprio lui a sostituire il pontefice nella funzione del 9 aprile. Il direttore della Sala Stampa in Vaticano, Matteo Bruni, ha detto che“ha riposato bene nella notte e il quadro clinico è in progressivo miglioramento. Prosegue le cure programmate”. Dopo aver fatto colazione, ha precisato Bruni, “ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima di pranzo si è recato nella cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’eucarestia”. Il cardinal Rela ...

