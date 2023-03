Papa Francesco ricoverato, un lumino con la foto del Pontefice vicino al Gemelli (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 marzo 2023 Di fronte al Policlinico Gemelli è stato poggiato un lumino con la foto di Papa Francesco. Il Pontefice è ricoverato a seguito di una infezione respiratoria. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 marzo 2023 Di fronte al Policlinicoè stato poggiato uncon ladi. Ila seguito di una infezione respiratoria.

