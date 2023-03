Papa Francesco ricoverato, prima notte al Gemelli per infezione respiratoria (Di giovedì 30 marzo 2023) prima notte al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco, ricoverato ieri pomeriggio a seguito di un 'affaticamento respiratorio'. A quanto appreso ieri dall'Adnkronos, il Pontefice avrebbe ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023)al Policlinicodi Roma perieri pomeriggio a seguito di un 'affaticamento respiratorio'. A quanto appreso ieri dall'Adnkronos, il Pontefice avrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - Agenzia_Ansa : Non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti esami respiratori a papa Francesco. La situazione, stand… - Gazzettadmilano : Notte tranquilla, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, per Papa Francesco,ricoverato da ieri pomeriggio al Policli… - medicojunghiano : Papa Francesco, come sta oggi? «Notte tranquilla in ospedale». Ricoverato per un'infezione respiratoria -