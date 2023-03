Papa Francesco ricoverato per un’infezione respiratoria (Di giovedì 30 marzo 2023) Ieri mattina, dopo alcuni dolori al petto (non si sa di preciso da quanto tempo li avvertiva), il Papa è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Gli esami hanno escluso patologie gravi, compresa l’infezione da Covid-19, ma il respiro resta in affanno. Questo l’annuncio alla stampa del portavoce Matteo Bruni, arrivato ieri pomeriggio: «Il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Ieri mattina, dopo alcuni dolori al petto (non si sa di preciso da quanto tempo li avvertiva), ilè statoal Policlinico Gemelli di Roma. Gli esami hanno escluso patologie gravi, compresa l’infezione da Covid-19, ma il respiro resta in affanno. Questo l’annuncio alla stampa del portavoce Matteo Bruni, arrivato ieri pomeriggio: «Il L'articolo

