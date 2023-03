Papa Francesco ricoverato, le sue condizioni: “Ha la febbre, in ospedale per qualche giorno” (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel secondo giorno di ricovero di Papa Francesco, che si trova al Policlinico Gemelli dopo il malore accusato a Casa Santa Marta nelle ore successive all’udienza generale del mercoledì, dall’ospedale romano trapelano aggiornamenti sulle sue condizioni. Il Pontefice è stato portato nella struttura dove era già stato operato al colon per un’infezione respiratoria e ha trascorso una “notte tranquilla”. Le sue condizioni sono definite buone dai medici che lo stanno curando, anche se in mattinata Bergoglio aveva ancora qualche linea di febbre. Con ogni probabilità rimarrà in ospedale per diversi giorni. Il paziente, sempre da quanto trapela dal Gemelli, è molto collaborativo e di ottimo umore, conservando il suo tipico umorismo con i medici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel secondodi ricovero di, che si trova al Policlinico Gemelli dopo il malore accusato a Casa Santa Marta nelle ore successive all’udienza generale del mercoledì, dall’romano trapelano aggiornamenti sulle sue. Il Pontefice è stato portato nella struttura dove era già stato operato al colon per un’infezione respiratoria e ha trascorso una “notte tranquilla”. Le suesono definite buone dai medici che lo stanno curando, anche se in mattinata Bergoglio aveva ancoralinea di. Con ogni probabilità rimarrà inper diversi giorni. Il paziente, sempre da quanto trapela dal Gemelli, è molto collaborativo e di ottimo umore, conservando il suo tipico umorismo con i medici ...

