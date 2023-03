Papa Francesco ricoverato, il Vaticano: “Condizioni in progressivo miglioramento” (Di giovedì 30 marzo 2023) Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha reso noto in una comunicazione che “sua Santità Papa Francesco”, da ieri pomeriggio ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, “ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate”. Migliorano le Condizioni di Papa Francesco da ieri ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria Questa mattina il Papa, ha riferito ancora la Santa Sede, “dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’eucarestia”. Secondo quanto è stato reso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha reso noto in una comunicazione che “sua Santità”, da ieri pomeriggioal Policlinico Gemelli di Roma, “ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è ine prosegue le cure programmate”. Migliorano ledida ierial Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria Questa mattina il, ha riferito ancora la Santa Sede, “dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’eucarestia”. Secondo quanto è stato reso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - lallamamma52 : @CiaoKarol Alla faccia degli avvoltoi e sepolcri Imbiancati, pronti a tirargli i piedi dicendo.... È inutile nascon… - speranza_viva : RT @anteasnazionale: “A nome di Anteas e di tutti i nostri volontari, auguro a Papa Francesco una pronta guarigione. Abbiamo bisogno del su… -