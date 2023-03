Papa Francesco ricoverato, il nuovo messaggio di Biden: «Il mondo ha bisogno di lui». Gli auguri di Mattarella – Il video (Di giovedì 30 marzo 2023) Tra le tante parole di supporto, arrivano anche quelle di Joe Biden e della first lady Jill. «Teniamo Papa Francesco nelle nostre preghiere e gli mandiamo i nostri migliori auguri per una rapida e completa guarigione», ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Twitter. «Il mondo ha bisogno di Papa Francesco», ha concluso. Intanto, Matteo Bruni, direttore della sala stampa del Vaticano, riferisce il quadro clinico del Pontefice che ha trascorso «tranquillamente» la prima notte al Policlinico Gemelli di Roma, «è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate». Il Papa è stato ricoverato ieri per «una lieve infezione respiratoria, una bronchite». Le sue condizioni sono definite «buone» dai medici che lo ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Tra le tante parole di supporto, arrivano anche quelle di Joee della first lady Jill. «Teniamonelle nostre preghiere e gli mandiamo i nostri miglioriper una rapida e completa guarigione», ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Twitter. «Ilhadi», ha concluso. Intanto, Matteo Bruni, direttore della sala stampa del Vaticano, riferisce il quadro clinico del Pontefice che ha trascorso «tranquillamente» la prima notte al Policlinico Gemelli di Roma, «è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate». Ilè statoieri per «una lieve infezione respiratoria, una bronchite». Le sue condizioni sono definite «buone» dai medici che lo ...

