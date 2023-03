Papa Francesco, ricoverato dopo il malore: ecco che cos’ha (Di giovedì 30 marzo 2023) Papa Francesco ricoverato. Papa Francesco è stato trasferito all’ospedale Gemelli di Roma nella giornata di ieri. Inizialmente si è parlato di controlli programmati, poi è la verità è venuta a galla. Bergoglio è stato ricoverato in seguito ad un malore accusato nella sua residenza in Santa Marta. Il Pontefice, stando alle indiscrezioni che circolano sul web, avrebbe accusato un “forte dolore al petto”. Dal Vaticano, però, rassicurano: “Nulla di preoccupante“. (Continua…) Leggi anche: Papa Francesco “soffre”: il rumor sulle dimissioni Leggi anche: Papa Francesco, spunta testo segreto del cardinal Pell: “Un disastro” Papa Francesco ricoverato al ... Leggi su tvzap (Di giovedì 30 marzo 2023)è stato trasferito all’ospedale Gemelli di Roma nella giornata di ieri. Inizialmente si è parlato di controlli programmati, poi è la verità è venuta a galla. Bergoglio è statoin seguito ad unaccusato nella sua residenza in Santa Marta. Il Pontefice, stando alle indiscrezioni che circolano sul web, avrebbe accusato un “forte dolore al petto”. Dal Vaticano, però, rassicurano: “Nulla di preoccupante“. (Continua…) Leggi anche:“soffre”: il rumor sulle dimissioni Leggi anche:, spunta testo segreto del cardinal Pell: “Un disastro”al ...

