Papa Francesco ricoverato: “Bronchite infettiva, ma le condizioni migliorano. Sarà dimesso nei prossimi giorni” (Di giovedì 30 marzo 2023) Papa Francesco presto potrà uscire dall’ospedale presto, visto che la sua Bronchite inizia a migliorare. E probabilmente Sarà presente la domenica di Pasqua a San Pietro. Arrivano quindi le conferme ufficiali sullo stato di salute di Bergoglio: niente infarto o problemi cardiaci, come in molti – a questo punto – avevano ipotizzato. Il Papa infatti ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023)presto potrà uscire dall’ospedale presto, visto che la suainizia a migliorare. E probabilmentepresente la domenica di Pasqua a San Pietro. Arrivano quindi le conferme ufficiali sullo stato di salute di Bergoglio: niente infarto o problemi cardiaci, come in molti – a questo punto – avevano ipotizzato. Ilinfatti ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - settembre0909 : @Pontifex_it Stia bene presto caro papa Francesco - FarodiRoma : Gli auguri di Mattarella a Papa Francesco dalla Lega del Filo d’oro -