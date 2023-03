Papa Francesco ricoverato | ancora febbre ma in veloce ripresa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - infoitinterno : Papa Francesco, notte tranquilla al Policlinico Gemelli - Laurapastorell4 : @vaticannews_it auguri papa Francesco.. Non tanto perché sei Papa ma perché sei una brava persona -

Ancora qualche linea di febbre per, ricoverato ieri al Gemelli di Roma per una infezione respiratoria . A quanto apprende l'Adnkronos le sue condizioni sono comunque definite buone dai medici che lo stanno curando che si ......B' per consentire adi riprendersi al meglio Afp Dopo essere stato ricoverato ieri al policlinico Gemelli di Roma per un'infezione respiratoria, quali effetti avrà il ricovero del...5 aprile 2023 The Good Mothers (Serie) Crossover (Serie) The Mandalorian (Stagione 3 Episodio 6) Faccia a faccia con(Documentario) 7 aprile 2023 Le piccole cose della vita (Serie) ...

Vacanze in montagna con papà Francesco Totti, serate glamour con gli amici ed esclusivi inviti alla Milano Fashion Week: la seconda figlia di Ilary Blasi ha già tutte le carte in regola per sfondare ...Durante l'udienza generale, Bergoglio era apparso in buona salute arrivando a bordo della papamobile. Poi l'improvviso ricovero per un'infezione respiratoria ...