Papa Francesco ricoverato all’Ospedale Gemelli: come sta ora (Di giovedì 30 marzo 2023) Avrebbe passato una notte tranquilla Papa Francesco nella serata di ieri è stato ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma per una infezione respiratoria. Secondo le ultime notizie diffuse dalle fonti vaticane il Pontefice avrebbe passato una notte tranquilla. Escluso il contagio da Covid: Papa Francesco rimarrà in ospedale alcuni giorni e sarà sottoposto a una terapia ad hoc. Secondo quanto spiega Ansa “gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme, ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti”. Tre anni fa Massimiliano Strappetti figura di riferimento e infermiere di fiducia del pontefice lo aveva convinto a sottoporsi all’operazione al colon tre anni fa. La notizia del ricovero è arrivata ai media come un ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Avrebbe passato una notte tranquillanella serata di ieri è statopresso il Policlinicodi Roma per una infezione respiratoria. Secondo le ultime notizie diffuse dalle fonti vaticane il Pontefice avrebbe passato una notte tranquilla. Escluso il contagio da Covid:rimarrà in ospedale alcuni giorni e sarà sottoposto a una terapia ad hoc. Secondo quanto spiega Ansa “gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme, ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti”. Tre anni fa Massimiliano Strappetti figura di riferimento e infermiere di fiducia del pontefice lo aveva convinto a sottoporsi all’operazione al colon tre anni fa. La notizia del ricovero è arrivata ai mediaun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - Agenzia_Ansa : Non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti esami respiratori a papa Francesco. La situazione, stand… - Trama_Zero : @CionciAndrea E basta con sta storia delle dimissioni di papa Francesco! (Il Giornale stamattina .. ancora). Magari… - rrdarthv : RT @salvatrash1: silvio berlusconi che va nella stanza dell’ospedale dove è ricoverato papa francesco per farlo morire prima di lui https:… -