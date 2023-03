Papa Francesco ricoverato al Gemelli (Di giovedì 30 marzo 2023) Papa Francesco è stato ricoverato, ieri, al Policlinico Gemelli di Roma per una infezione respiratoria. A farlo sapere, in serata, è stata una nota della sala stampa vaticana che nel pomeriggio aveva annunciato l’arrivo in ospedale del Pontefice per alcuni controlli e il conseguente annullamento di tutti gli impegni. Notte tranquilla per Papa Francesco, da ieri il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli per un’infezione respiratoria “Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie – ha riferito la Sala stampa della Santa Sede – e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 marzo 2023)è stato, ieri, al Policlinicodi Roma per una infezione respiratoria. A farlo sapere, in serata, è stata una nota della sala stampa vaticana che nel pomeriggio aveva annunciato l’arrivo in ospedale del Pontefice per alcuni controlli e il conseguente annullamento di tutti gli impegni. Notte tranquilla per, da ieri il Pontefice èal Policlinicoper un’infezione respiratoria “Nei giorni scorsiha lamentato alcune difficoltà respiratorie – ha riferito la Sala stampa della Santa Sede – e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A.per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - Agenzia_Ansa : Non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti esami respiratori a papa Francesco. La situazione, stand… - ilriformista : Resterà in ospedale ma i sanitari sono ottimisti per la salute di #PapaFrancesco - enapesi : RT @ParoleCristiane: Per favore, non dimenticate di pregare per me! Papa Francesco -