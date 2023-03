Papa Francesco ricoverato al Gemelli: "Ha un'infezione respiratoria, passerà la notte in ospedale" (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Papa si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati. Il Pontefice potrebbe trascorrere in ospedale qualche giorno. A quanto si apprende, lo staff più ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 30 marzo 2023) Ilsi trova da questo pomeriggio alper alcuni controlli precedentemente programmati. Il Pontefice potrebbe trascorrere inqualche giorno. A quanto si apprende, lo staff più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - Agenzia_Ansa : Non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti esami respiratori a papa Francesco. La situazione, stand… - ritina58 : RT @carovana12: Papa Francesco ricoverato nella notte per difficoltà respiratorie. Credenti e non uniamoci in preghiera: il mondo ha bisogn… - rosanna66886427 : Papa Francesco guarisci presto, per favore. Siamo pieni di mercanti e farisei. -