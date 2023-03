Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella giornata di ieri Papa Francesco è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice soffre di “un’infezione respiratoria che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”. Papa Francesco giunto in ambulanza a seguito di un malore, ha manifestato problemi cardiaci e un affaticamento respiratorio. Sin dai giorni scorsi, si legge ancora nella nota vaticana, “Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie: ma questo pomeriggio si è recato al Gemelli per effettuare alcuni controlli medici”. “L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che ... Leggi su zon (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella giornata di ieriè statoall’ospedalediper un’infezione respiratoria. Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice soffre di “un’infezione respiratoria che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”.giunto in ambulanza a seguito di un malore, ha manifestato problemi cardiaci e un affaticamento respiratorio. Sin dai giorni scorsi, si legge ancora nella nota vaticana, “ha lamentato alcune difficoltà respiratorie: ma questo pomeriggio si è recato alper effettuare alcuni controlli medici”. “L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che ...

