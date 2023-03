Papa Francesco, nuova indiscrezione sul ricovero: la bomba di DagoSpia (Di giovedì 30 marzo 2023) Social. . Momenti di ansia per il Pontefice, il quale nella giornata di ieri 29 Marzo 2023 è stato ricoverato d’urgenza. Bergoglio sembrerebbe avere un’infezione respiratoria. Ovvero una polmonite che necessita di accurati controlli. Almeno stando ai comunicati ufficiali, che hanno smentito le notizie riguardanti alcuni controlli già programmati da tempo. Ovviamente i fedeli al momento sono seriamente preoccupati per lui e non smettono di pregare. Nel frattempo sono giunte nuove indiscrezioni sulle condizioni di salute del Papa: secondo DagoSpia le fonti ufficiali non avrebbero detto la verità.



Leggi anche: Papa Francesco, ecco i sintomi della malattia che l'ha colpito: fate attenzione a questo Leggi anche: Papa Francesco, ecco il suo sostituto: chi prende il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - antobon2 : RT @carovana12: Papa Francesco ricoverato nella notte per difficoltà respiratorie. Credenti e non uniamoci in preghiera: il mondo ha bisogn… - RaffaeleGianni4 : @Tg3web Se cade Papa Francesco cade il nuovo ordine mondiale -