Papa Francesco, notte tranquilla al Gemelli. Ecco il "piano B" per i riti della settimana santa senza il pontefice (Di giovedì 30 marzo 2023) Papa Francesco ha trascorso tranquillamente la prima notte al Policlinico Gemelli di Roma nella stanza al decimo piano riservata ai pontefici. Il ricovero urgente si è reso necessario a causa di un improvviso affaticamento respiratorio verificatosi mercoledì pomeriggio, 29 marzo, subito dopo pranzo. Bergoglio si trovava nel suo appartamento, la stanza 201 al secondo piano di Casa santa Marta, quando è avvenuto il malore che ha fatto scattare immediatamente il ricovero al Gemelli dove è arrivato in ambulanza. L'esito degli accertamenti, come ha precisato il direttore della Sala Stampa della santa Sede, Matteo Bruni, ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid ...

