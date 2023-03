Papa Francesco in ospedale, Santa Sede: infezione respiratoria, resta ricoverato (Di giovedì 30 marzo 2023) Papa Francesco, condotto questo pomeriggio al Gemelli di Roma, trascorrerà qualche giorno nell'ospedale. "Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici", ha comunicato in serata il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. "L'esito degli stessi ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera". "Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera", ha aggiunto. Il Pontefice era stato visto in mattinata molto sereno ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 marzo 2023), condotto questo pomeriggio al Gemelli di Roma, trascorrerà qualche giorno nell'. "Nei giorni scorsiha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici", ha comunicato in serata il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. "L'esito degli stessi ha evidenziato un'(esclusa l'da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera". "è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera", ha aggiunto. Il Pontefice era stato visto in mattinata molto sereno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Agenzia_Ansa : 'L'esito dei controlli medici effettuati a papa Francesco hanno evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'in… - serenajanvier56 : @Misurelli77 Auguri di cuore a papa Francesco, da me non credente: perchè è un uomo 'di buona volontà ' : ci sono… - paolafreschini : RT @Tg3web: Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a una tac e ad altri esami per un affaticam… -