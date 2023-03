Papa Francesco in ospedale, il Vaticano: "Ha riposato bene, migliora il quadro clinico" (Di giovedì 30 marzo 2023) Papa Bergoglio era stato ricoverato mercoledì al policlinico Gemelli di Roma per un'infezione respiratoria . Fonti ospedaliere precisano che 'lo staff medico è ottimista e ritiene che per le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 marzo 2023)Bergoglio era stato ricoverato mercoledì al poliGemelli di Roma per un'infezione respiratoria . Fonti ospedaliere precisano che 'lo staff medico è ottimista e ritiene che per le ...

