Papa Francesco, il bollettino del Gemelli: «Condizioni in netto miglioramento grazie a terapia antibiotica contro la bronchite»

«Condizioni in netto miglioramento». Nel bollettino di aggiornamento sullo stato di salute di Papa Francesco, l'ospedale Gemelli dove è ricoverato da ieri, 29 marzo, il Pontefice rassicurano sulle sue Condizioni, ma non è ancora chiaro quando potrà essere dimesso. «Nell'ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre», si legge, «è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni».

