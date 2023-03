Papa Francesco ha una bronchite infettiva, le sue condizioni sono in miglioramento (Di giovedì 30 marzo 2023) Papa Francesco ha la bronchite: il comunicato dello staff medico che segue al Gemelli il Pontefice: terapia antibiotica. Papa Francesco – Le condizioni di salute del Papa sono in miglioramento, mentre lo staff medico che sta seguendo il Santo Padre al Gemelli di Roma ha fatto sapere che a Francesco è stata riscontrata una bronchite “su base infettiva”. Il Pontefice ringrazia sui social: “Grazie per le preghiere, sono toccato dai tanti messaggi”. Papa Francesco ricoverato al Gemelli: polmonite infettiva Potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni Papa Francesco dal ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 marzo 2023)ha la: il comunicato dello staff medico che segue al Gemelli il Pontefice: terapia antibiotica.– Ledi salute delin, mentre lo staff medico che sta seguendo il Santo Padre al Gemelli di Roma ha fatto sapere che aè stata riscontrata una“su base”. Il Pontefice ringrazia sui social: “Grazie per le preghiere,toccato dai tanti messaggi”.ricoverato al Gemelli: polmonitePotrebbe essere dimesso nei prossimi giornidal ...

