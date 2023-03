Papa Francesco: “Guerra è follia, agire senza violenza non è arrendersi” (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – “Vivere, parlare e agire senza violenza non è arrendersi, perdere o rinunciare a nulla, ma aspirare a tutto”. Lo sottolinea il Papa nel video con l’intenzione di preghiera per il mese di aprile diffuso dalla rete mondiale di preghiera. “Come diceva san Giovanni XXIII 60 anni fa nella sua enciclica Pacem in terris, la Guerra è follia. È oltre la ragione. Ogni Guerra, ogni scontro armato, finisce sempre con una sconfitta per tutti. Sviluppiamo una cultura di pace. Ricordiamo che, anche nei casi di autodifesa, la pace è il fine ultimo, e che a una pace duratura può esistere solo senza armi”. Bergoglio, nel videomessaggio, invita a fare della “nonviolenza una guida per le nostre azioni, sia nella vita ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – “Vivere, parlare enon è, perdere o rinunciare a nulla, ma aspirare a tutto”. Lo sottolinea ilnel video con l’intenzione di preghiera per il mese di aprile diffuso dalla rete mondiale di preghiera. “Come diceva san Giovanni XXIII 60 anni fa nella sua enciclica Pacem in terris, la. È oltre la ragione. Ogni, ogni scontro armato, finisce sempre con una sconfitta per tutti. Sviluppiamo una cultura di pace. Ricordiamo che, anche nei casi di autodifesa, la pace è il fine ultimo, e che a una pace duratura può esistere soloarmi”. Bergoglio, nel videomessaggio, invita a fare della “nonuna guida per le nostre azioni, sia nella vita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - vivereroma : Papa Francesco: 'Guerra è follia, agire senza violenza non è arrendersi' - maxcoccia : ??Alle 18:35 sarò ospite su TG Zero di Radio Capital per raccontarvi di queste giornate vaticane scandite dall’ansia… -