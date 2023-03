Papa Francesco, ecco i sintomi della malattia che l’ha colpito: fate attenzione a questo (Di giovedì 30 marzo 2023) Social. Papa Francesco, ecco i sintomi della polmonite che l’ha colpito: fate attenzione a questo. Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio, è, dal 13 marzo 2013, il 266º Papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d’Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. Di cittadinanza argentina, è il primo Papa proveniente dal continente americano. Appartiene ai chierici regolari della Compagnia di Gesù (Gesuiti) ed è il primo pontefice proveniente da tale ordine religioso. Nella giornata di ieri 29 Marzo 2023 il Pontefice è stato ... Leggi su tvzap (Di giovedì 30 marzo 2023) Social.polmonite che, nato Jorge Mario Bergoglio, è, dal 13 marzo 2013, il 266ºChiesa cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano dello StatoCittà del Vaticano, primate d’Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. Di cittadinanza argentina, è il primoproveniente dal continente americano. Appartiene ai chierici regolariCompagnia di Gesù (Gesuiti) ed è il primo pontefice proveniente da tale ordine religioso. Nella giornata di ieri 29 Marzo 2023 il Pontefice è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - tersilvio : RT @rnsitalia: Vicinanza spirituale e preghiera da parte del RnS per le condizioni di salute di @Pontifex_it. Il RnS in queste ore affida i… - gatta_pantera : RT @Agenzia_Ansa: Prima notte tranquilla al Policlinico Gemelli per papa Francesco dopo il ricovero per un'infezione respiratoria. Lo staf… -