Papa Francesco come sta: “Ricovero per infezione respiratoria” (Di giovedì 30 marzo 2023) Ieri pomeriggio Papa Francesco è andato al Policlinico Gemelli per sottoporsi ad alcuni controlli medici suggeriti da alcune difficoltà respiratorie riscontrate nei giorni scorsi. L’esito dei controlli, ha confermato un bollettino medico diramato in serata, «ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera. Papa Francesco – conclude il bollettino – è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera». Il Papa, 86 anni, questa mattina ha tenuto l’udienza generale in Piazza San Pietro con una catechesi incentrata sulla figura di San Paolo. Al termine dell’udienza ha avuto necessità di un aiuto per salire ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Ieri pomeriggioè andato al Policlinico Gemelli per sottoporsi ad alcuni controlli medici suggeriti da alcune difficoltà respiratorie riscontrate nei giorni scorsi. L’esito dei controlli, ha confermato un bollettino medico diramato in serata, «ha evidenziato un’(esclusa l’da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera.– conclude il bollettino – è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera». Il, 86 anni, questa mattina ha tenuto l’udienza generale in Piazza San Pietro con una catechesi incentrata sulla figura di San Paolo. Al termine dell’udienza ha avuto necessità di un aiuto per salire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - Agenzia_Ansa : Non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti esami respiratori a papa Francesco. La situazione, stand… - teseteso : RT @Anpinazionale: La più alta e autorevole voce di #Pace nel mondo non può venir meno. Auguri di pronta guarigione a Papa Francesco https:… - apicella57 : RT @FraLucaSantato: Forza Papa Francesco siamo con te. Da tanti luoghi diversi il nostro pensiero e la nostra preghiera ti giungano come un… -