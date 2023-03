Papa Francesco | come sta oggi? «Notte tranquilla in ospedale» Ricoverato per un' infezione respiratoria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - Agenzia_Ansa : Non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti esami respiratori a papa Francesco. La situazione, stand… - RocchiAdriana1 : RT @carovana12: Papa Francesco ricoverato nella notte per difficoltà respiratorie. Credenti e non uniamoci in preghiera: il mondo ha bisogn… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il malore e quelle voci sulle dimissioni. Ma finora Francesco ha ripetuto: «Si governa con la testa» -

8.08, prima notte tranquilla al Gemelli Ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma per "un'infezione respiratoria",ha trascorso una notte tranquilla, "liscia come l'olio", nello speciale appartamento dei Papi. "Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima ...

Ha trascorso una notte tranquilla, «liscia come l'olio», papa Francesco secondo quanto apprende l'Ansa da fonti vicine al decimo piano del Policlinico Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato da ieri ...Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla dopo il ricovero al policlinico Gemelli di Roma per un'infezione respiratoria. "Lo staff medico è ottimista e ritiene che per le celebrazioni della pro ...