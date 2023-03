Papa Francesco, come ha passato la notte e come sta: le condizioni (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA - Il ricovero improvviso di Papa Francesco ha scosso il mondo della cristianità. A causa di un'infezione respiratoria il Santo Padre è stato trasportato all'ospedale Gemelli di Roma, dove ha ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA - Il ricovero improvviso diha scosso il mondo della cristianità. A causa di un'infezione respiratoria il Santo Padre è stato trasportato all'ospedale Gemelli di Roma, dove ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - Agenzia_Ansa : Non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti esami respiratori a papa Francesco. La situazione, stand… - Caterinalomagno : @La7tv Torna presto a casa caro papa francesco ...tanti auguri di pronta guarigione!!! - SKUOLAESO : RT @carovana12: Papa Francesco ricoverato nella notte per difficoltà respiratorie. Credenti e non uniamoci in preghiera: il mondo ha bisogn… -