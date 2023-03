Papa Francesco ancora in ospedale | il Vaticano | Ha riposato bene | migliora il quadro clinico

(Di giovedì 30 marzo 2023)Bergoglio era stato ricoverato mercoledì al poliGemelli di Roma per un'infezione respiratoria . Fonti ospedaliere precisano che 'lo staff medico è ottimista e ritiene che per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - romi_andrio : RT @RSInews: Ottimismo sulla salute del Papa, ma resta in ospedale - L'infezione che ha colpito Francesco sembra lieve e la situazione è so… - fantastilandia : Auguri a Papa Francesco di pronta guarigione -

Leggi Anchein ospedale per un'infezione respiratoria: resta ricoverato al Gemelli Leggi Anchea Piazza San Pietro 'distratto' dal cellulare: chi lo ha chiamato Il ...È trascorsa "tranquillamente" la prima notte al Policlinico Gemelli di Roma per, ricoverato ieri per "una lieve infezione respiratoria, una bronchite". Secondo quanto reso noto da Matteo Bruni, direttore della sala stampa del Vaticano, il quadro clinico del ...I dicasteri citano, a tal proposito, il 'mea culpa' pronunciato danel corso del suo viaggio in Canada. 'Mai più la comunità cristiana', aveva detto in quell'occasione di otto mesi fa ...

Papa Francesco dovrà rimanere alcuni giorni in ospedale per le cure, dopo alcune difficoltà respiratorie, ma non avrebbe una polmonite. Molto probabilmente si tratta di un'infezione respiratoria: ...quindi è il luogo migliore da cui inviare questa mattina gli auguri più intensi e affettuosi a Papa Francesco per un pieno ristabilimento in salute velocemente”. Lo ha detto il presidente della ...