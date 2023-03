Papa Francesco al Gemelli ha passato una notte tranquilla (Di giovedì 30 marzo 2023) Papa Francesco è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma il 29 marzo 2023 dopo aver accusato un malessere con problemi cardio-respiratori. Secondo i medici, ha una polmonite. Ha passato una notte tranquilla all’ospedale Gemelli e il personale medico si è detto ottimista sulle sue condizioni di salute. Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma il mercoledì pomeriggio dopo aver accusato un malessere con problemi cardio-respiratori prima di pranzo. Dopo aver passato una notte tranquilla si è svegliato al solito di buon’ora. Secondo i medici, ha una polmonite e si aspetta il bollettino con l’aggiornamento ufficiale sulle sue ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023)è stato ricoverato d’urgenza all’ospedaledi Roma il 29 marzo 2023 dopo aver accusato un malessere con problemi cardio-respiratori. Secondo i medici, ha una polmonite. Haunaall’ospedalee il personale medico si è detto ottimista sulle sue condizioni di salute.è stato ricoverato al Policlinicodi Roma il mercoledì pomeriggio dopo aver accusato un malessere con problemi cardio-respiratori prima di pranzo. Dopo averunasi è svegliato al solito di buon’ora. Secondo i medici, ha una polmonite e si aspetta il bollettino con l’aggiornamento ufficiale sulle sue ...

