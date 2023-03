Papa al Gemelli, auguri e attesa, decimo piano osservato speciale (Di giovedì 30 marzo 2023) Scusi, a che stanza è il Papa? È la domanda che ricorre da giovedì mattina tra le persone che arrivano al Policlinico Gemelli di Roma, dove da mercoledì pomeriggio è ricoverato Papa Francesco per una "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Scusi, a che stanza è il? È la domanda che ricorre da giovedì mattina tra le persone che arrivano al Policlinicodi Roma, dove da mercoledì pomeriggio è ricoveratoFrancesco per una "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Le vittime dei vaccini: «Mandati al macello, denunciamo l’Aifa» ???Crisi respiratoria: il Papa ri… - Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Oscar36139420 : RT @P_M_1960: Ho saputo stamattina che papa Francesco è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per un infezione respiratoria, anch… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco ha riposato bene durante la notte. Quadro clinico in progressivo miglioramento e prosegue le cure. Lo re… -