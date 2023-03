Paolo Condò fidanzato con l’ex di Ronaldo? “Come avete fatto a beccarci?”

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 30 marzo 2023)e una modella famosissima (ex di Cristiano) stanno insieme? La bomba sul web: lui reagisce così.(Ansafoto)Anche nel mondo dello sport non mancano gli scoop; nell’ultimo periodo siamo stati partecipi della vicenda Totti-Blasi con la storica coppia che ha deciso di mettere fine ad una storia d’amore che sembrava poter durare per sempre. Le vicende di gossip sono soliti appassionare tutti gli utenti che restano volentieri a leggere quanto successo tra due persone. A volte, però, la persona è talmente presa da quanto letto da non rendersi conto che si tratta di una notizia non reale. E’ quanto successo al noto giornalista, colpito da un gossip che in poco tempo hail giro del web...