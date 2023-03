Panzarella Feneal Uil | «Sugli appalti messa a rischio la sicurezza sul lavoro»

(Di giovedì 30 marzo 2023) Vito, segretario generaleUil, la storia del Codicedel 2016 e delle modifiche apportate è complicata. Possiamo cercare di riassumerla a partire dal compromesso raggiunto con il first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoiudiceSaverio : RT @FENEALUIL_: Da #Matera oggi il Segretario #Panzarella torna a parlare della mobilitazione che la Feneal ha promosso insieme alla @fille… - filleacgil : RT @FENEALUIL_: Da #Matera oggi il Segretario #Panzarella torna a parlare della mobilitazione che la Feneal ha promosso insieme alla @fille… - FPalese : RT @FENEALUIL_: Da #Matera oggi il Segretario #Panzarella torna a parlare della mobilitazione che la Feneal ha promosso insieme alla @fille… - TortorelliVinc : RT @FENEALUIL_: Da #Matera oggi il Segretario #Panzarella torna a parlare della mobilitazione che la Feneal ha promosso insieme alla @fille… - FENEALUIL_ : Da #Matera oggi il Segretario #Panzarella torna a parlare della mobilitazione che la Feneal ha promosso insieme all… -

... dopo Giorgio Airaudo , segretario generale Cgil Piemonte e Stefano Chiappelli , segretario nazionale Sunia Cgil, i segretari generali di Fillea Cgil eUil, Maurizio Maurizzi e Vito..."Da queste città lanceremo le nostre proposte - spiegano i segretari generali degli edili Cgil e Uil Alessandro Genovesi e Vito- per ridurre i danni che deriverebbero dall'applicazione ..."Da queste città lanceremo le nostre proposte - spiegano i segretari generali degli edili Cgil e Uil Alessandro Genovesi e Vito- per ridurre i danni che deriverebbero dall'applicazione ...

Uil Milano Lombardia alla manifestazione nazionale dei lavoratori ... gazzettadimilano.it

«Siamo al fianco della categoria degli edili - dichiara il segretario generale della Uil Lombardia Enrico Vizza - il governo ancora una volta non è in grado di dare risposte alle richieste del settore ...Sabato 1° Aprile (insieme ad altre 4 città) in piazza Astengo i sindacalisti di Fillea Cgil e Feneal Uil, ma anche imprese e il sacerdote di zona. "Il Governo si fermi: sta sbagliando" ...